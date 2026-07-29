Ex Lazio | Correa può tornare in Argentina: lo (ri)vuole l'Estudiantes

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Joaquin Correa può tornare in patria. Dopo essersi allontanato dall'Europa, sposando il progetto del Botafogo in Brasile, ora l'ex attaccante della Lazio vede vicina la chiusura di un cerchio e un possibile ritorno in Argentina. A casa sua, dove tutto è iniziato. Dall'Argentina infatti si parla con insistenza di un interesse da parte dell'Estudiantes per il Tucu. La Sampdoria lo prelevò proprio dal club argentino nel 2015, è lì che il classe '94 ha messo in mostra le sue doti meritandosi una chance in Europa.