Ex Lazio | Correa può tornare in Argentina: lo (ri)vuole l'Estudiantes
29.07.2026 17:30 di Simone Locusta
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Joaquin Correa può tornare in patria. Dopo essersi allontanato dall'Europa, sposando il progetto del Botafogo in Brasile, ora l'ex attaccante della Lazio vede vicina la chiusura di un cerchio e un possibile ritorno in Argentina. A casa sua, dove tutto è iniziato. Dall'Argentina infatti si parla con insistenza di un interesse da parte dell'Estudiantes per il Tucu. La Sampdoria lo prelevò proprio dal club argentino nel 2015, è lì che il classe '94 ha messo in mostra le sue doti meritandosi una chance in Europa.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.