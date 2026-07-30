Italia, Gravina approva Mancini: "Si è sinceramente pentito"
30.07.2026 14:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Intervistato da La Repubblica l’ormai ex presidente della Figc Gabriele Gravina ha commentato la scelta di affidare nuovamente la panchina dell’Italia a Roberto Mancini.
"Leggo molti falsi moralisti. Concentriamoci sull'obiettivo: se si ritiene che Mancini non sia capace, si dica quello, attacchiamolo per quello. Ma se si ritiene che sia l'uomo giusto per tornare a essere competitivi, il resto va superato”.
“Dovrei essere io l’ultimo a dire ‘va bene Mancini’, ma si è scusato, si è sinceramente pentito. C'è stata una macchia, ma ogni macchia può essere lavata”, ha concluso.
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