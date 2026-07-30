Calciomercato Lazio | Romagnoli, riprende la trattativa con l'Al-Sadd: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è ferma sul mercato e a questo si aggiunge poi il caso Romagnoli. Con una difesa ridotta ai soli Doekhi e Provstgaard, Gigot e Patric fuori causa e Marusic adattato centrale, la permanenza del difensore sembrerebbe scontata.

In realtà, spiega il Corriere dello Sport, la Lazio continua a lavorare per la cessione. Martedì l'Al-Sadd è tornato alla carica con una nuova proposta di pagamento per i tre milioni già offerti. Dopo il rallentamento dovuto ai tagli del ministero qatariota, la trattativa è ripartita: la Lazio ha risposto con una controproposta e attende una replica.

Romagnoli continua a preferire il Qatar, ma se l'affare dovesse saltare sarà costretto a valutare altre destinazioni. L'Atalanta resterebbe una possibilità, anche per la stima che Sarri ha sempre avuto nei suoi confronti.