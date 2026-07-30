Calciomercato Lazio | Romagnoli, riprende la trattativa con l'Al-Sadd: i dettagli

30.07.2026 09:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Romagnoli, riprende la trattativa con l'Al-Sadd: i dettagli
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è ferma sul mercato e a questo si aggiunge poi il caso Romagnoli. Con una difesa ridotta ai soli Doekhi e Provstgaard, Gigot e Patric fuori causa e Marusic adattato centrale, la permanenza del difensore sembrerebbe scontata.

In realtà, spiega il Corriere dello Sport, la Lazio continua a lavorare per la cessione. Martedì l'Al-Sadd è tornato alla carica con una nuova proposta di pagamento per i tre milioni già offerti. Dopo il rallentamento dovuto ai tagli del ministero qatariota, la trattativa è ripartita: la Lazio ha risposto con una controproposta e attende una replica.

Romagnoli continua a preferire il Qatar, ma se l'affare dovesse saltare sarà costretto a valutare altre destinazioni. L'Atalanta resterebbe una possibilità, anche per la stima che Sarri ha sempre avuto nei suoi confronti.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.