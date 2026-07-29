Lazio, chi è Ivanovic: la voglia di riscatto e il sogno stroncato da Mourinho
La Lazio lavora su più fronti per accontentare mister Gattuso. L'ex ct dell'Italia ha come priorità l'acquisto di un nuovo centravanti, la società monitora diversi profili. Non è facile individuare l'identikit giusto, soprattutto considerando i limiti entro cui il club biancoceleste è costretto a operare.
L'ultimo nome arriva dal Benfica: si tratta di Franjo Ivanovic, attaccante classe 2003. Il croato si è trasferito a Lisbona l'estate scorsa, con il Benfica che ha investito circa 23 milioni di euro per prelevarlo dall'Union Saint-Gilloise. In Belgio, infatti, Ivanovic ha dato il meglio di sé, siglando 21 gol e fornendo 7 assist in 47 presenze.
La stagione in Portogallo, però, non è andata come auspicato. Ivanovic non è riuscito a giocare con continuità, il suo minutaggio è calato con l'avanzare della stagione. Le scelte di José Mourinho, allenatore del Benfica prima di tornare al Real Madrid, hanno infranto il sogno Mondiale di Ivanovic, il quale non è stato convocato per partecipare alla competiione con la sua Croazia.
Ivanovic vuole dimostrare a tutti di che pasta è fatto, gli 8 gol siglati nell'ultima stagione non sono il suo standard. Molti club i Europa stanno monitorando la sua situazione e tra queste, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, c'è anche la Lazio. Un trasferimento nella Capitale gli consentirebbe di trovare continuità, quella che non gli è stata garantita nell'ultimo anno, e ripartire da dove aveva lasciato. D'altronde, ha ancora 22 anni. E tutto il tempo per rilanciarsi.