WOMEN | Zanoli: “Finalmente sono tornata, darò tutto per la Lazio”

Fonte: Dal nostro inviato Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

È pronto a concludersi il ritiro della Lazio Women a Celano. Durante la giornata aperta ai media è intervenuta ai microfoni dei cronisti presenti Martina Zanoli. Queste le parole della calciatrice biancoceleste: “Sono contenta di essere di nuovo in gruppo e di fare il ritiro con la squadra perché l'anno scorso ho visto tutto da fuori. È stato difficile, ma quest'anno sono molto carica. C'è tanto entusiasmo, tanta nuova energia, tante nuove ragazze. Sicuramente in questo ritiro ci stiamo conoscendo, c'è tanta voglia di imparare e sono molto fiduciosa”.

“Sicuramente da fuori c'è uno sguardo un po' differente rispetto a chi vive il campo ogni giorno. L'anno scorso è stata una stagione strepitosa, siamo arrivate vicino alla Champions, però non siamo riuscite a raggiungere questo obiettivo. È stata una stagione bellissima, anche se l'ho vissuta da fuori, ho vissuto tutte le emozioni insieme alle mie compagne. Quest'anno c'è un ciclo nuovo, una squadra nuova, ci sono tante nuove giovani. C'è tanto entusiasmo, bisogna conoscerci, le nuove devono capire i principi del mister, i movimenti in campo. Ho visto che c'è tanta voglia di lavorare, di imparare, sono molto contenta, c'è una bella energia”.

“Il mister ha deciso di riprovarmi anche da braccetto. Anche nel primo anno ci sono state delle partite in cui ho giocato in quel ruolo. Ovunque il mister mi mette io cerco di dare il massimo. Il quinto è il ruolo che più mi si addice, però se la squadra ha bisogno io mi metto a disposizione. Sono molto contenta di essere rimasta, sono contenta di continuare il mio percorso di crescita. E di in grazie alla Lazio che dopo l’infortunio ha deciso di propormi il rinnovo. Sicuramente darò il massimo per onorare questa maglia e portare la Lazio dove merita”.

“Ho lasciato l'infortunio alle spalle, voglio ripartire, sono molto carica, ho una buona energia, tanto entusiasmo, ho voglia di far bene, di aiutare la squadra e le nuove a cercare di dare il meglio in campo. Il mio primo obiettivo è quello di stare bene, di dare il massimo per questa società, per questo club, di aiutare le mie compagne. Sicuramente la Nazionale è il sogno di ogni calciatrice, è il sogno che ho fin da piccola e rappresentare la nazione è un grande motivo di orgoglio e soddisfazione. Ora cercherò di dare il massimo, poi se farò bene arriverà magari la convocazione, se non arriverà comunque io continuerò a dare il meglio di me”.