Italia, Mancini e quella frase sui gol in carriera di Immobile: le parole

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Roberto Mancini torna a rivestire il ruolo di ct della Nazionale italiana. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il ct è intervenuto anche sulla questione centravanti:

"Io spero che Esposito, Kean e Retegui arrivino a segnare gli stessi gol in carriera di Immobile. Kean l'ho fatto debuttare io, lo conosco bene. Non credo che tra centravanti e ali siamo messi così tanto male in attacco".