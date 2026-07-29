Calciomercato Lazio | Dal Belgio: "Occhi su Bibout del Genk". I dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Uno esce, uno entra. È il gioco a incastri del calciomercato, talvolta valido anche invertendo gli addendi. Come nel caso del Genk: il club belga ha da poco acquistato Rafiu Durosinmi come nuovo centravanti, versando nelle casse del Pisa circa 10,5 milioni di euro. Per questo motivo, devono liberare uno slot in attacco.

Tra i papabili in uscita c'è Aaron Bibout, centravanti camerunense classe 2004. Secondo quanto riportato da voetbalnieuws, sul calciatore c'è in pole lo Strasburgo, ma è anche nella lista della Lazio, alla ricerca di un nuovo centravanti da regalare a Gennaro Gattuso.

La lista delle contendenti però non si chiude qui. Secondo la stessa fonte, anche Lille e Trabzonspor sarebbero sulle sue tracce. Il suo valore di mercato è stimato intorno ai 3,5 milioni di euro, una cifra abbordabile per le casse della Lazio. Il club biancoceleste poi conosce bene il Genk: è proprio da lì che fu acquistato un giovanissimo Sergej Milinkovic-Savic...