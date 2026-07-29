Lotito: "Serve un cambio radicale. Malagò? Insieme potremmo fare..."

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Il senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato della necessità di un cambiamento profondo nel calcio, sottolineando l'importanza di affrontare concretamente le criticità del sistema e richiamando il ruolo del presidente della Figc, Giovanni Malagò, nel corso della sua audizione davanti alla 7ª Commissione del Senato (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport). Di seguito le sue parole riportate da La Presse:

“Serve un cambiamento radicale, direi anche morale, ma è vero che dobbiamo calare sul pratico alcune scelte. La presenza del presidente Malagò è importante, perché potrebbe fare un elenco delle criticità. Abbiamo la possibilità di dargli risposte e poter risolvere questi problemi. Noi insieme potremmo fare un combinato disposto partendo dalla base del testo del senatore Marcheschi, risolvendo alcuni problemi del calcio”.