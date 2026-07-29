Lotito: "Serve un cambio radicale. Malagò? Insieme potremmo fare..."

29.07.2026 22:40 di  Simone Locusta   vedi letture
Lotito: "Serve un cambio radicale. Malagò? Insieme potremmo fare..."
TUTTOmercatoWEB.com

Il senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato della necessità di un cambiamento profondo nel calcio, sottolineando l'importanza di affrontare concretamente le criticità del sistema e richiamando il ruolo del presidente della Figc, Giovanni Malagò, nel corso della sua audizione davanti alla 7ª Commissione del Senato (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport). Di seguito le sue parole riportate da La Presse:

“Serve un cambiamento radicale, direi anche morale, ma è vero che dobbiamo calare sul pratico alcune scelte. La presenza del presidente Malagò è importante, perché potrebbe fare un elenco delle criticità. Abbiamo la possibilità di dargli risposte e poter risolvere questi problemi. Noi insieme potremmo fare un combinato disposto partendo dalla base del testo del senatore Marcheschi, risolvendo alcuni problemi del calcio”.

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.