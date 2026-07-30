Calciomercato Lazio | Il nodo centravanti: Gimenez in cima alla lista, Ivanovic l'ultima idea

30.07.2026 08:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Il nodo centravanti: Gimenez in cima alla lista, Ivanovic l'ultima idea
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RASSEGNA STAMPA - La Lazio è bloccata sul mercato. Eppure Gattuso chiede a gran voce almeno un attaccante, dal momento che Ratkov, pagato dalla società 13 milioni a gennaio, non dà garanzie. 

Il sogno resta Gimenez del Milan, ma tutto dipende dall'eventuale disponibilità dei rossoneri a concederlo in prestito gratuito e senza obbligo di riscatto. Tra l'altro, il messicano è fermo per infortunio e dovrebbe rientrare a settembre. Füllkrug, almeno finora, non è stato preso in considerazione.

Come ricostruisce il Corriere dello Sport, inoltre, Espì del Levante è destinato alla Premier League, Kennedy è rimasto al Fluminense, mentre nelle ultime ore è emerso il nome del croato Franjo Ivanovic del Benfica: anche in questo caso si prova la strada del prestito, ma la concorrenza di Premier League e Turchia rende la trattativa complessa.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.