Calciomercato Lazio | Il nodo centravanti: Gimenez in cima alla lista, Ivanovic l'ultima idea

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio è bloccata sul mercato. Eppure Gattuso chiede a gran voce almeno un attaccante, dal momento che Ratkov, pagato dalla società 13 milioni a gennaio, non dà garanzie.

Il sogno resta Gimenez del Milan, ma tutto dipende dall'eventuale disponibilità dei rossoneri a concederlo in prestito gratuito e senza obbligo di riscatto. Tra l'altro, il messicano è fermo per infortunio e dovrebbe rientrare a settembre. Füllkrug, almeno finora, non è stato preso in considerazione.

Come ricostruisce il Corriere dello Sport, inoltre, Espì del Levante è destinato alla Premier League, Kennedy è rimasto al Fluminense, mentre nelle ultime ore è emerso il nome del croato Franjo Ivanovic del Benfica: anche in questo caso si prova la strada del prestito, ma la concorrenza di Premier League e Turchia rende la trattativa complessa.