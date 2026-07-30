Lazio, Gattuso punta su Taylor: il retroscena dopo il test con la Primavera

30.07.2026 08:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gattuso punta su Taylor: il retroscena dopo il test con la Primavera

RASSEGNA STAMPA - Occhi puntati su Kenneth Taylor. A lui si affiderà Gattuso per provare a guidare la Lazio in una stagione che sarà difficile e che avrà sin dal principio bisogno di un faro a cui affidare le chiavi della squadra.

Come evidenzia l’edizione odierna del Corriere dello Sport, quel giocatore stando alle prime settimane in carica di Gattuso sarà Kenneth Taylor. L’olandese finora si è mosso da mezzala nel 4-3-3 o da mediano nel 4-2-3-1, assicurando sempre lo stesso rendimento all’allenatore della Lazio, che a lui affiderà le chiavi del centrocampo e della squadra.

Lo dimostra anche l’approfondito colloquio andato in scena al termine del test con la Lazio Primavera: quando tutti i giocatori erano ormai nello spogliatoio Taylor e Gattuso sono rimasti in campo per un confronto durato diversi minuti tra gesti e spiegazioni, per approfondire ancor di più tattiche e richieste. Poco importa il ruolo: dall’olandese dovrà passare il destino della Lazio. Un’occasione importante per cercare il definitivo salto di qualità dopo i primi sei mesi da irrinunciabile anche per Sarri.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.