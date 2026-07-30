Lazio, Gattuso chiede di accelerare sul mercato: il confronto con Lotito

RASSEGNA STAMPA - Una richiesta indiretta e forse un grido d’aiuto disperato, senza dubbio ribadito poi allo stesso Lotito nelle ore successive. Al termine dell’amichevole contro la Flaminia Civita Castellana, infatti, Gattuso aveva spiegato il proprio punto di vista sul mercato.

“Ci serve qualcosa e lo sappiamo” era stato il pensiero netto dell’allenatore della Lazio. A pochi passi da lui Claudio Lotito, arrivato nel corso del secondo tempo e fermatosi poi per un confronto con il tecnico. Confronto a cui, secondo l’edizione odierna del Messaggero, era presente anche il ds Angelo Fabiani.

Sul tavolo la necessità di accelerare sul mercato in attacco, dove il sogno irresponsabile rimane sempre Santiago Gimenez, ma anche in difesa dove è sfumato anche Markmann dopo il rifiuto al trasferimento.