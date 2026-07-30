Lazio, Pedraza supera Tavares: confronto tra Gattuso e il portoghese

RASSEGNA STAMPA - Era partito nel migliore dei modi il rapporto tra Gattuso e Nuno Tavares, con un confronto andato in scena a Marbella che aveva creato sintonia tra il tecnico e il terzino della Lazio.

Con l’inizio del ritiro, però, Tavares sembra aver perso posizioni nelle gerarchie di Gattuso. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, infatti, il rendimento di Pedraza e le difficoltà del portoghese hanno promosso a titolare lo spagnolo.

Sempre il quotidiano scrive che in tal senso negli scorsi giorni sarebbe andato in scena un confronto tra Gattuso e Tavares, con il portoghese che una volta ritrovatosi alternativa avrebbe anche iniziato a valutare nuovamente le chance di lasciare la Lazio.