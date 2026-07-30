Lazio, crisi manifesta: aperte le scommesse per la retrocessione in Serie B

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - È una crisi senza fine quella che sta attraversando la Lazio. Il mercato a saldo zero è di fatto un mercato bloccato dall’impossibilità economica di arrivare ai cartellini dei giocatori nel mirino e dai rifiuti di quei calciatori per i quali era stato raggiunto l’accordo.

La protesta dei tifosi svuota lo stadio e pesa sulle casse di un club che sembra inevitabilmente destinato a perdere anche i 20 milioni circa derivanti dalla sponsorizzazione di Polymarket, finito nella blacklist dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Come se non bastasse, a questo quadro ricostruito da la Repubblica il quotidiano aggiunge anche un altro dettaglio.

Non mancano infatti i portali di scommesse che hanno deciso di quotare la Lazio retrocessa in Serie B. Nello specifico l’ipotesi di una retrocessione biancoceleste è a quota 25: una quotazione che certo non pone la squadra di Gattuso tra le principali candidate alla serie cadetta, ma che allo stesso tempo non fa che fotografare il momento della Lazio e la percezione dall’esterno del club.