Lazio, Pellegrini può partire: tre club tra Liga e Premier alla finestra
30.07.2026 11:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Il contratto in scadenza tra un anno, uno stipendio pesante per le casse biancocelesti e finora nessun discorso di rinnovo. Sembra segnato il destino nella Lazio di Luca Pellegrini, tra i calciatori in uscita dai biancocelesti.
Secondo quanto riportato oggi da la Repubblica, su Pellegrini rimane vivo l’interesse di tre squadre tra Inghilterra e Spagna.
Nello specifico, il calciatore della Lazio sarebbe finito nel mirino dell’Espanyol in Liga e dell’Hull City e dell’Ipswich Town in Premier League. In ogni caso, però, almeno per il momento non ci sono sviluppi concreti.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.