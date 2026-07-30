Lazio, Pellegrini può partire: tre club tra Liga e Premier alla finestra

RASSEGNA STAMPA - Il contratto in scadenza tra un anno, uno stipendio pesante per le casse biancocelesti e finora nessun discorso di rinnovo. Sembra segnato il destino nella Lazio di Luca Pellegrini, tra i calciatori in uscita dai biancocelesti.

Secondo quanto riportato oggi da la Repubblica, su Pellegrini rimane vivo l’interesse di tre squadre tra Inghilterra e Spagna.

Nello specifico, il calciatore della Lazio sarebbe finito nel mirino dell’Espanyol in Liga e dell’Hull City e dell’Ipswich Town in Premier League. In ogni caso, però, almeno per il momento non ci sono sviluppi concreti.