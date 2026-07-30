Lecce, il caso Banda è sempre più inquietante: "Iniziamo a essere preoccupati"
30.07.2026 12:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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La situazione che riguarda Lameck Banda sta diventando sempre più inquietante. Da ormai due settimane il Lecce non riesce a mettersi in contatto con lui ed è irreperibile anche per il suo agente. ll ds del club Stefano Trinchera, sulle colonne de il Corriere del Mezzogiorno, ha spiegato la situazione.
"Ormai da due settimane non abbiamo più notizie di Banda, così come non ne hanno i suoi agenti. Iniziamo tutti ad essere preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c'entri col calcio".
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