Lazio, Rambaudi: “Tavares ha carenze caratteriali e potenziale enorme. La Reggina…”

Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Roberto Rambaudi. L’ex calciatore della Lazio ha parlato della situazione legata a Tavares ma non solo. Queste le sue parole: “Situazione Gattuso-Tavares? Il giocatore palesa carenze caratteriali nel dimostrare e questo non sta bene al tecnico immagino, poi credo che Gattuso non abbia voglia di scommettere e stare dietro ad un calciatore con tanti alti e bassi. È una sconfitta se va via senza dimostrare, sconfitta del calciatore e dello staff tecnico. Ha un potenziale enorme, ma anche limiti caratteriali”.

“Sarri si pensava avesse trovato la chiave giusta, così come Baroni. Ma Tavares resta un grande punto interrogativo, non a livello tecnico perché in quel caso conosciamo le sue indubbie qualità. Pedraza titolare? Parliamo di un terzino diligente, attento, che fa il suo compitino; l’ho visto poco fino ad ora, però l’indicazione che mi ha dato è questa. È esperto, affidabile”.

“La Reggina ha effettuato 11 acquisti? Per la categoria è come la Juventus, tanti vogliono andare lì. Qui a Roma la situazione è diversa, l’entusiasmo anche. Difficile che ora la Lazio rappresenti la prima scelta di qualcuno. Qui il giocattolo si è rotto, è finita”.