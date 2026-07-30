NEWS | Wanda Nara bloccata con le figlie in Italia: Icardi non firma i documenti

Una battaglia che sembra non avere mai fine quella tra Mauro Icardi e Wanda Nara da cui, purtroppo, non sono esenti le due figlie della coppia Francesca e Isabella. Il calciatore si trova in Argentina, e ha avuto un divieto di lasciare il paese, ma al momento ha deciso di non firmare i documenti per far tornare le figlie nel paese. Le due bambine non hanno i documenti... <<< ICARDI-NARA >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini