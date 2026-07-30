NEWS | Wanda Nara bloccata con le figlie in Italia: Icardi non firma i documenti
30.07.2026 12:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Una battaglia che sembra non avere mai fine quella tra Mauro Icardi e Wanda Nara da cui, purtroppo, non sono esenti le due figlie della coppia Francesca e Isabella. Il calciatore si trova in Argentina, e ha avuto un divieto di lasciare il paese, ma al momento ha deciso di non firmare i documenti per far tornare le figlie nel paese. Le due bambine non hanno i documenti... <<< ICARDI-NARA >>>
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