UFFICIALE | Calvani lascia la Lazio e va al Milan: i comunicati dei club

30.07.2026 13:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
UFFICIALE | Calvani lascia la Lazio e va al Milan: i comunicati dei club

Lorenzo Calvani lascia ufficialmente la Lazio. Dopo Mario Gila, anche l’ex Primavera si trasferisce al Milan. Lo hanno annunciato le due società con altrettanti comunicati.

Questo quello della Lazio: “La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il difensore Lorenzo Calvani all'AC Milan. Tutto il club augura a Lorenzo il meglio per il suo futuro”.

Così il Milan: “AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Lorenzo Calvani, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il difensore, nato nel 2008, arriva dalla SS Lazio e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.