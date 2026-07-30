WOMEN | Colpo Lazio: dalla Roma arriva Ginevra Terenziani
30.07.2026 14:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Nuovo colpo a segno per la Lazio Women. La squadra biancoceleste, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si è infatti assicurata la firma del giovane difensore Ginevra Terenziani.
La calciatrice, classe 2011, arriva a Formello dopo aver passato oltre sette anni con la maglia della Roma sull’altra sponda del Tevere. Terenziani, centrale di ottima qualità e grandissima prospettiva, ha disputato nell’ultima stagione il campionato Under 15 Nazionale con la squadra giallorossa arrivando fino alla finale.
Terenziani arriva alla Lazio per aggregarsi inizialmente all’Under 17 biancoceleste con ottime chance, viste le quallità, di affacciarsi da subito in Primavera sognando addirittura i primi passi con la squadra di mister Grassadonia.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.