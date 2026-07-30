Lazio, Rocca: "La manifestazione? Vi spiego perché sono andato"

Il Presidente della Regione della Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto ai microfoni di Adnkronos per parlare anche dello Stadio Flaminio e della sua presenza alla manifestazione dei tifosi della Lazio contro Lotito.

FLAMINIO - "La Lazio ha formalmente presentato al Comune il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio e il percorso amministrativo è stato avviato. L’obiettivo indicato è quello di arrivare al nuovo impianto nel 2029. Il Flaminio è un bene straordinario, sottoposto a vincoli e inserito in una zona delicata sotto il profilo urbanistico e della mobilità. Occorre conciliare la tutela dell’opera di Nervi con le esigenze di uno stadio moderno e pienamente funzionale. Il nuovo stadio della Roma e quello della Lazio rappresentano entrambi grandi opportunità per il territorio. La Regione darà il proprio contributo per quanto di competenza e farà tutto il possibile affinché entrambi i progetti si realizzino nei tempi previsti".

MANIFASTAZIONI - "Sono andato per ascoltare, non per decidere chi debba essere il proprietario della Lazio e neppure per interferire nella gestione di una società privata. Non ho aderito a insulti o invettive contro qualcuno. Ho incontrato migliaia di persone che manifestavano pacificamente e che esprimevano una sofferenza, un disagio e un forte senso di appartenenza. Un presidente di Regione non può considerare irrilevante una mobilitazione così ampia e composta. Sono un tifoso della Lazio e non l’ho mai nascosto, ma sono prima di tutto il presidente di tutti i cittadini del Lazio. Il calcio è identità, memoria familiare, comunità. La politica non deve impossessarsene, ma le istituzioni hanno il dovere di ascoltare. Proprio perché il presidente Lotito è anche un parlamentare della maggioranza di centrodestra, la mia presenza dimostra che non vi era alcuna convenienza politica. Vi era soltanto il rispetto per una comunità che chiedeva di essere ascoltata".