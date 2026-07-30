Polymarket-Lazio, cambia lo scenario: e sul futuro di Floridi...

La vicenda Polymarket prende una piega diversa. ll futuro operativo di Emanuele Floridi nella comunicazione biancoceleste resta oggetto di riflessioni.

Come anticipato da Lalaziosiamonoi.it lo scorso 3 giugno e ribadito nelle ultime ore, il futuro operativo di Emanuele Floridi all'interno della comunicazione della Lazio sembrerebbe avvicinarsi a un punto di svolta. Una ricostruzione che trova ulteriori conferme, ma che merita alcune precisazioni alla luce degli sviluppi emersi nelle ultime ore.

Tra questi c'è innanzitutto il dossier Polymarket. Se inizialmente la vicenda era stata accostata alle riflessioni in corso sulla comunicazione biancoceleste, oggi lo scenario sembrerebbe differente. Da quanto filtra da Formello, Lazio e Polymarket starebbero infatti lavorando a una risoluzione consensuale del rapporto. Un epilogo che avrebbe inevitabilmente comportato un danno d'immagine, ma che potrebbe non tradursi in un danno economico. Anzi. Secondo quanto raccolto da Lalaziosiamonoi.it, lo sponsor starebbe valutando un cospicuo indennizzo a favore della società biancoceleste che, nelle ipotesi attualmente al vaglio, potrebbe addirittura attestarsi tra i 6 e i 7 milioni di euro (in pratica circa un milione ogni gara giocata nello scorso campionato con lo sponsor sullamaglia, ndr). Proprio per questo motivo il caso Polymarket, almeno sotto il profilo economico, non sembrerebbe rappresentare oggi il principale elemento di riflessione.

Le valutazioni sul futuro della comunicazione biancoceleste nascerebbero piuttosto da un percorso iniziato da tempo. Le conferenze stampa senza giornalisti in presenza, il progetto "Lazio 2032" rimasto senza seguito e, più in generale, un rapporto mai realmente decollato con il mondo dell'informazione e con l'ambiente laziale avrebbero alimentato riflessioni all'interno del club. Un contesto nel quale anche lo stesso Floridi potrebbe decidere di dedicarsi ad altri ambiti, lasciando la gestione operativa della comunicazione a nuove figure.

Da quanto raccolto, infatti, i rapporti con Claudio Lotito resterebbero solidi. Anzi. Floridi continuerebbe a rappresentare una figura di fiducia del presidente e potrebbe mettere la propria esperienza al servizio di altri progetti riconducibili all'universo Lotito, dai rapporti istituzionali e politici fino allo sviluppo di iniziative economico-finanziarie legate alla holding del patron biancoceleste. Più che una separazione, dunque, potrebbe profilarsi una diversa distribuzione delle responsabilità. La sensazione è che la comunicazione della Lazio possa presto aprire una nuova fase, mentre Floridi potrebbe continuare a ricoprire un ruolo strategico, semplicemente lontano dai riflettori e da un settore che, probabilmente, sente oggi la necessità di una nuova impostazione.