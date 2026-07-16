Guidonia Montecelio, Tommaso Rocchi trova un ex Lazio in rosa

Fonte: Guidonia Montecelio 1937 Fc

La Primavera 3 di Tommaso Rocchi accoglie un ex Lazio nell'organico. Il tecnico del Guidonia Montecelio, ed ex capitano del club capitolino, dopo aver vinto ai playoff il campionato di Primavera 4 ripartirà con un mediano in più in rosa, dal passato biancoceleste. Come fa sapere il club, Tommaso Dragotto ha sposato la causa rossoblù dopo due stagioni trascorse alla Lazio. Questo il comunicato:

"Il Guidonia Montecelio 1937 Fc annuncia l’arrivo di Tommaso Dragotto. La Primavera 3 di Tommaso Rocchi si rinforza con l’arrivo del centrocampista classe 2008 che arriva dal settore giovanile della Lazio dove ha vestito la maglia biancoceleste nella stagione 2024/2025 e 2025/2026. Dal prossimo campionato il giovane sarà a piena disposizione del tecnico rossoblù. Dragotto è un mediano di rottura nelle azioni offensive avversarie, ma che può anche avanzare regalando inserimenti interessanti. Il classe 2008 ammette che può migliorare nell’aggiungere più qualità nel giocare i palloni e il ricordo più bello che ha nel calcio è il suo primo gol segnato a calcio a undici. “Il consiglio e l’obiettivo che mi do è quello di rimanere sempre concentrato durante la partita senza farmi prendere dall’emozioni negative o positive”, le prime parole di Dragotto in rossoblù.