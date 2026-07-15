FORMELLO - Lazio, dalla prima di Doekhi allo stop di Belahyane. E Patric… - VIDEO

Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Si è chiuso anche il secondo giorno di ritiro a Formello. Terza e quarta seduta agli ordini di Gattuso in archivio per la Lazio, che nel pomeriggio ha accolto per la prima volta in gruppo il nuovo acquisto Danilho Doekhi. Il difensore olandese ha svolto in mattinata le visite mediche presso il centro sportivo, poi nel pomeriggio si è unito ai compagni per la sua prima seduta di allenamento in biancoceleste.

Per un Doekhi che arriva c’è un Patric ancora assente. Zero sedute in gruppo per lo spagnolo, che presto sarà anche l’unico giocatore (oltre agli infortunati Cataldi, Isaksen e Furlanetto) a non aver svolto i test in Isokinetic. In serata il comunicato della Lazio ha provato a far chiarezza sulle condizioni del centrale, “autorizzato a osservare alcuni giorni di temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato”.

Intanto rischia di ripartire da dove si era fermato il bollettino dell’infermeria: da un aggiornamento dopo l'altro. Subito dopo il torello della seduta pomeridiana (a cui hanno assistito in scarpe da ginnastica Cataldi e Isaksen) si è infatti fermato Belahyane, costretto ad applicare il ghiaccio su una caviglia destra che dovrà essere monitorata nelle prossime ore. Niente allenamento in campo, infine, per Kovac che oggi si è dedicato esclusivamente a un lavoro di potenziamento muscolare. Domani prevista ancora una volta una doppia seduta, come del resto per tutta la durata della prima fase del ritiro.

Pubblicato il 14/07