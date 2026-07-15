Lazio, giornata di test: Noslin e Doekhi all'Isokinetic
15.07.2026 08:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Noslin continua a recuperare il terreno perso dopo l'attacco influenzale della scorsa settimana. Nella mattinata di ieri ha svolto un lavoro atletico personalizzato, mentre nel pomeriggio è tornato ad allenarsi con il gruppo nella seduta tecnico-tattica.
Oggi, invece, riporta il Corriere dello Sport, sosterrà all'Isokinetic i test atletici saltati venerdì, insieme al neoacquisto Doekhi, ufficializzato ieri e subito in campo nel primo allenamento con i biancocelesti.
Restano invece ai box Patric e Belahyane: il centrocampista marocchino ha interrotto la seduta pomeridiana per un problema alla caviglia destra, immediatamente trattato con il ghiaccio.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.