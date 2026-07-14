Lazio, il pensiero di Liverani: "Il ritiro è fondamentale, vi spiego perché"

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© foto di Stefano Scarpetti

RASSEGNA STAMPA - È iniziato il ritiro della Lazio, che per il secondo anno consecutivo sarà nel centro sportivo di Formello. Sulla preparazione estiva, da effettuare proprio nel quartier generale biancoceleste, si è espresso l'ex centrocampista Fabio Liverani, intervistato da Il Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole.

"Il periodo del ritiro precampionato è fondamentale. Te lo posso dire da calciatore, ma soprattutto da allenatore. È un momento in cui si crea il gruppo che disputerà l'intera stagione. Nel quale si iniziano a capire le caratteristiche di ogni singolo giocatore e quello che la squadra sarà in grado di fare. Il ritiro precampionato ti permette di conoscere le attitudini, le abitudini e i punti di forza di tutto il gruppo. In tre settimane vivi in simbiosi con il resto della squadra e riesci a creare le basi per tutta la stagione".

"Ritiro nel centro sportivo? Sono d'accordo, a patto di avere una bella sede: con i giusti macchinari, con le strutture giuste. Una delle difficoltà logistiche maggiori, quando si fa un ritiro, è riuscire a portare tutta l'attrezzatura necessaria. Farlo nella propria struttura ti permette di superare questi limiti. Ma è chiaro che devi avere una sede ben attrezzata. Credo che la Lazio non abbia problemi sotto questo punto di vista".