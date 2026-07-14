Lazio, parla Liverani: "Che ricordi. All'inizio eravamo fortissimi..."

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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Intervistato dalla redazione de Il Corriere dello Sport, l'ex centrocampista Fabio Liverani ha raccontato il suo passato alla Lazio da calciatore. Di seguito le sue dichiarazioni: "Due volte alla Lazio? Sono state esperienze diverse. I primi ritiri eravamo una squadra fortissima, con tanti campioni. Ricordo gli allenamenti a Vigo di Fassa e le tournée: una negli Stati Uniti, una in Inghilterra. Grandi amichevoli di livello e ti confrontavi con squadre fortissime. Il ritiro in Giappone, fatto con una decina di giocatori della prima squadra e un sacco di ragazzi delle giovanili non lo potrò mai dimenticare. Ma, al di là delle esperienze diverse, il ritiro è sempre il momento in cui il gruppo si cementa, in cui si vivono tante esperienze: anche l'arrivo di nuovi giocatori è una cosa da non sottovalutare. Ti permette di crescere e portare nuove esperienze nel gruppo".