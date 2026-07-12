Calciomercato Lazio | Tutto sulla difesa: il punto su Doekhi, Dominguez e Diogo Leite

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Tutto sulla difesa. La Lazio è concentrata sul reparto arretrato, agli altri ruoli (soprattutto l'attacco) ci penserà dopo. È stato proposto Danilho Doekhi, difensore centrale rimasto svincolato dopo l'esperienza con l'Union Berlino in Germania. Può sbarcare a parametro zero, è un profilo che piace a Formello. L'affare potrebbe anche chiudersi nei prossimi giorni.

Come l'olandese, è stato offerto (di nuovo) anche Diogo Leite. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lazio ci pensa ancora da gennaio. Non ha chiuso la porta al suo ingaggio, sta valutando il da farsi. Anche perché il portoghese è libero e non andrà in Arabia: ha rifiutato una proposta dell'Al Diriyah. Ma resta comunque in corsa Sergi Dominguez: c'è una promessa con Boban della Dinamo Zagabria per un nuovo contatto settimana prossima. Lo spagnolo è ancora l'obiettivo numero uno per la difesa, nel caso in cui sfumasse si andrà su altri profili.