Mondiali 2026, definite le due semifinali: tra quali squadre e quando si giocheranno

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Questa notte è stata resa nota anche l'ultima nazionale che ha passato il turno dei quarti di finale e si è guadagnata un posto per le semifinali. Dopo la vittoria della Spagna contro il Belgio e quella della Francia col Marocco, infatti, l'Inghilterra ha battuto la Norvegia - decisivo il gol di Bellingham ai supplementari dopo quello siglato nel corso dei 90' - e questa notte l'Argentina ha eliminato la Svizzera, garantendosi il pass per il penultimo turno della Coppa del Mondo.

Anche per questa sfida sono serviti ulteriori due tempi da quindici minuti, con l'Albiceleste che a quel punto è passata in vantaggio con Julian Alvarez, rifilando il definitivo tris con Lautaro Martinez. Martedì 14 alle 21.00 arriverà il fischio d'inizio della prima semifinale, quella tra Francia e Spagna, mentre il giorno dopo toccherà a Inghilterra-Argentina.