NEWS | Wimbledon ultimo atto, Sinner-Zverev: orario e dove vedere la finale

Cresce l’attesa per l’ultimo atto di Wimbledon. Domenica 12 luglio Jannik Sinner, numero al mondo, e Alexander Zverev, neo numero due, si sfideranno sul prato verde più prestigioso che ci sia nel tennis. Il match valido per la finale sarà il secondo e ultimo del programma di domenica che si aprirà alle 14.30 ore italiane con la finale di doppio femminile... <<< SINNER-ZVEREV >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini