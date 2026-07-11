Calciomercato Lazio | Dominguez tra le richieste della Dinamo e l'offerta: le strategie

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio non molla Sergi Dominguez. La volontà della società e di regalare l'ex Barcellona a Gattuso per sostuire il partente Gila. Il calciatore piace a Formello, ma fa gola a parecchi club europei ed è per questo che i croati hanno alzato il tiro chiedendo 15 milioni di euro. Secondo Manuele Baiocchini di Sky, la Lazio si sarebbe spinta a offrire 3,5 milioni per il prestuto oneroso con 8 milioni di diritto di riscatto. C'è distanza tra le parti, ma la società capitolina non molla.

L'obiettivo è cercare di chiuderlo il prima possibile, magari già nelle prossime settimane per evitare le aste con le altre squadre e rischiare di finire in mezzo a trattative fiume. Chiaro che molto dipenderà anche dal club biancoblu che al momento non ha dato grandi aperture e vuole vendere il calciatore alle proprie condizioni.