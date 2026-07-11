Verona, Baroni si presenta: "Alla Lazio ho fatto un'esperienza meravigliosa"

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© foto di Federico De Luca 2026

Marco Baroni si presenta. Il nuovo allenatore del Verona è intervenuto in conferenza stampa per parlare della prossima stagione, tornando anche sulla sua esperienza in panchina alla Lazio. Di seguito le sue parole.

"È un piacere salutare voi e la gente di Verona, sono orgoglioso, carico di essere qui. Sono venuto a Verona per la città, per la sua gente, per il direttore che è qui a fianco a me. Verona non ha categorie, la categoria sta nel valore della sua gente, questo è ciò che conta per me. Sono veramente convinto, daremo tutto con il mio staff per fare bene, questa è la mia unica certezza. Avrò uno staff importante, di grande qualità. Ve li presento. Daniele Buzzegoli come secondo, De Martino come collaboratore, Petrolo e Di Dio preparatori, Cataldi e Castiglioni come preparatori dei portieri, Nabiuzzi e Valanzano come analisti, Panzarasa ci aiuterà con gli infortunati".

"Sono tornato qui con una scelta ben chiara. Ho fatto una esperienza meravigliosa alla Lazio, con ragazzi straordinari, con un percorso straordinario in Europa, a Torino non mi piace cercare alibi, ma ci sono state molte componenti che non hanno aiutato, ma mi prendo la responsabilità di ciò che è successo. Ma non sono qui per dimostrare qualcosa, piutttosto con la voglia e la ferocia di ripartire insieme e di fare qualcosa di importante".