Lazio, a Formello c'è anche Gattuso: le prime immagini del mister - VD
09.07.2026 17:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Anche per Gennaro Gattuso è iniziata ufficialmente la sua nuova avventura come allenatore della Lazio.
Durante la prima giornata di raduno a Formello, nelle immagini postate dalla società sui social, si vede proprio Gattuso per la prima volta con la divisa della Lazio, pronto per iniziare la stagione.
Verso la pre-season #AvantiLazio pic.twitter.com/Yr8Kn84IGm— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 9, 2026
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