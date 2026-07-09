Lazio, a Formello c'è anche Gattuso: le prime immagini del mister - VD

09.07.2026 17:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, a Formello c'è anche Gattuso: le prime immagini del mister - VD

Anche per Gennaro Gattuso è iniziata ufficialmente la sua nuova avventura come allenatore della Lazio.

Durante la prima giornata di raduno a Formello, nelle immagini postate dalla società sui social, si vede proprio Gattuso per la prima volta con la divisa della Lazio, pronto per iniziare la stagione.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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