Lazio, tramonta anche l'ipotesi Lulic: nessun nuovo dirigente in arrivo
09.07.2026 10:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Dopo il mancato ritorno di Angelo Peruzzi, sfuma anche la pista che portava a Senad Lulic. Come spiega il Corriere dello Sport, i contatti con Claudio Lotito non hanno prodotto un accordo e, salvo sorprese, la Lazio non inserirà nuovi dirigenti nel proprio organigramma.
Resta Alberto Bianchi nel ruolo di club manager e uomo mercato al fianco del diesse Fabiani. Tra le idee valutate c'era anche Stefan Radu, ma il suo possibile ingresso è rimasto soltanto un'ipotesi.
Le novità riguardano invece l'area medica, con Francesco Franceschi nuovo responsabile ortopedico e Pietro Monachino promosso a medico sociale.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.