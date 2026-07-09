Calciomercato Lazio, sfuma Asp: il piano B è Stojkovic, ma il prezzo frena

09.07.2026 10:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Calciomercato Lazio, sfuma Asp: il piano B è Stojkovic, ma il prezzo frena

RASSEGNA STAMPA - La Lazio rischia di vedere sfumare definitivamente Jonathan Asp Jensen. Il talento danese, che avrebbe voluto raggiungere Gattuso e i connazionali già presenti a Formello, ha aperto al trasferimento al Deportivo dopo il lungo stallo nella trattativa con i biancocelesti.

Un possibile flop di mercato che, scrive il Corriere dello Sport, riporta d'attualità Luka Stojkovic, primo nome indicato dall'allenatore per il ruolo di trequartista. Il nodo resta il costo, visto che la Dinamo Zagabria valuta il croato circa 10 milioni di euro: se la Lazio ha avuto difficoltà a chiudere per Asp, per cui il Bayern chiedeva la metà, è difficile che si possa arrivare a Stojkovic.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.