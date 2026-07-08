Inter, arriva Provedel ed è subito rivalità con Martinez: Josep cerca la grande chance

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"Voglio essere titolare e conquistarmi la chiamata da parte della Spagna": così Josep Martinez nell'ultima intervista fatta in questa stagione. L'estremo difensore dell'Inter ha aspettato la sua occasione e sembra che stavolta, il club nerazzurro potrebbe puntare su di lui nella prossima annata.

In questi minuti Ivan Provedel è in sede per firmare il contratto con i nerazzurri, dopo l'addio di Yann Sommer. Sarà il campo e ciò che si dimostra in allenamento a decidere chi va in campo, ma è altrettanto chiaro che la concorrenza per Martinez sarà differente.

Dopo una prima stagione alle spalle di Sommer, lo spagnolo probabilmente puntava a guadagnare più spazio nella seconda annata. Per l'incidente avuto extra-campo ha dovuto riprendersi e Chivu ha parlato chiaramente del fatto che avrebbe voluto dargli più spazio. Cosa che probabilmente farà per la nuova Inter.