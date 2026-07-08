Ex Lazio | Klose: “Sento ancora Scaloni. Messi? È un fenomeno, ci ho parlato e…”

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Miroslav Klose torna a parlare dell’Argentina e di Lionel Messi. Il fenomeno dell’Albiceleste ha ormai frantumato il suo record come capocannoniere nella storia dei Mondiali, con i gol realizzati in questa edizione. In Germania, l’ex attaccante della Lazio e ora allenatore del Norimberga è tornato sulle sue prestazioni e sul suo rapporto con il ct Scaloni, che avuto come compagno in biancoceleste. Di seguito le sue parole in merito.

"Messi è un fenomeno pazzesco. Il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, è stato mio compagno di squadra alla Lazio, siamo ancora regolarmente in contatto. Ha chiamato Messi dopo che lui ha eguagliato il mio record di gol ai Mondiali. È stato davvero molto emozionante. Naturalmente io e lui ci siamo incrociati di tanto in tanto sul campo, è sempre stato bello e rispettoso. Questa telefonata, però, è stata la prima volta in cui abbiamo parlato un po' più a lungo al di fuori del terreno di gioco. Ha detto che mi spedirà una maglia autografata”.