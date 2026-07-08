Calciomercato Lazio | Galassi in arrivo: la lettera di addio al Real Madrid

Bruno Galassi è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista difensivo classe 2007, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una lunga lettera in cui ringrazia e saluta il Real Madrid. Come vi avevamo anticipato in esclusiva qualche settimana fa, Galassi passerà in biancoceleste a costo zero, ma con i Blancos che tratterranno il 50% sulla futura rivendita.

"Non è mai facile trovare le parole per dire addio.



Dopo tre anni, è arrivato il momento di chiudere un capitolo che ha significato molto per me. Mi sto andando con il cuore pieno di ricordi, apprendimenti e momenti che porterò con me per sempre.



Grazie a tutte le persone che hanno fatto parte di questo viaggio. E, soprattutto, grazie ai miei compagni di squadra, che ora sono amici. Condividere la vita quotidiana con voi è stato senza dubbio la parte migliore di questa fase. Sto portando via amicizie e persone che avranno sempre un posto speciale per me.



Sono orgoglioso di essere stato parte di questa casa e con l'entusiasmo di iniziare una nuova sfida. Grazie per tutto, Real Madrid.



Bruno Galassi".