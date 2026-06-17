Calciomercato Lazio | Fatta per l'arrivo di Galassi: i dettagli dell'operazione
17.06.2026 16:00 di Christian Gugliotta
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio pesca un altro talento dalla cantera del Real Madrid. I biancocelesti hanno chiuso per l'arrivo di Bruno Galassi, centrocampista classe 2007, capace di giocare anche come difensore centrale.
Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, il giocatore si trasferirà nella Capitale a titolo gratuito per trovare maggiore spazio, con i Blancos che si riserveranno il 50% sulla futura rivendita del ragazzo, proprio come come fatto con Gila. Galassi firmerà un contratto triennale che entrerà in vigore dal 1° luglio e, almeno inizialmente, verrà aggregato alla Primavera di Punzi.
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.