L’agente di Zaccagni propone Esposito: la posizione della Lazio
RASSEGNA STAMPA - Le occasioni di mercato rimangono l’unica strada da seguire per la Lazio, che a dieci giorni dall’inizio della stagione ha portato a casa due soli acquisti ed entrambi a parametro zero.
Tra le necessità indicate da Gattuso c’è quella di un attaccante e, forse, anche per questo Mario Giuffredi, l’agente di Mattia Zaccagni, ha proposto a Formello il nome di un altro suo assistito. Si tratta di Sebastiano Esposito, in rottura col Cagliari.
Il profilo però, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Messaggero, non avrebbe trovato finora grandi aperture da parte del club biancoceleste. La Lazio, infatti, è alla caccia di una prima punta pura, profilo che non corrisponde esattamente alle caratteristiche di Esposito. Che, quindi, almeno per il momento non viene preso i considerazione dalla società.