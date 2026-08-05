Milan, Modric cita la Lazio: ecco cosa è successo a marzo

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RASSEGNA STAMPA - In una stagione complicata per la Lazio tra saldo zero, infortuni e situazioni in salita dentro e fuori dal campo, i biancocelesti sono stati comunque protagonisti nell'ultimo campionato. Non solo per il cammino in Coppa Italia e la finale persa contro l'Inter, ma anche per alcuni sprazzi in campionato. Uno d questi sembra aver inciso più di quanto previsto.

La mancata qualificazione Champions del Milan sembra legata a doppio giro con la sconfitta subita all'Olimpico proprio contro la Lazio di Sarri. Ne è convinto anche Luka Modric. Il centrocampista croato ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a restare un altro anno in rossonero che coincide con la voglia di vincere un trofeo a Milano.

Il regista ha spiegato: "Questo è il posto migliore per me e spero sia di poter dare al Milan ciò che ho dato l’anno scorso sia di fare come squadra una stagione migliore. Anzi, un finale migliore. L’unico modo per riuscirci è imparare dagli errori commessi: fino alla partita persa contro la Lazio eravamo lì, a lottare per il campionato, poi quando abbiamo capito che sarebbe stato difficile vincere il titolo, forse siamo un po’ calati e ci siamo sentiti sicuri di essere già in Champions. Abbiamo sbagliato".

La rete di Isaksen e il successo delle aquile costò carissimo ai meneghini che finirono per incartarsi e di fatto regalare la qualificazione in Champions a Como e Roma che sembravano ben staccate,