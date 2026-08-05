Lazio, ti ricordi Sow? Ora è di nuovo vicino alla Serie A: affare in chiusura

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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Nell'estate del 2023, dopo la qualificazione in Champions League, la Lazio di Maurizio Sarri era stata a un passo dall'acquisto di Djibril Sow. Il centrocampista svizzero, reduce dall'esperienza all'Eintracht Francoforte, era uno dei principali obiettivi del club biancoceleste per rinforzare la mediana, ma alla fine scelse di trasferirsi al Siviglia.

A distanza di due anni, il futuro di Sow sembra destinato a riportarlo in Serie A. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il centrocampista è ormai vicinissimo al trasferimento al Genoa di De Rossi: le negoziazioni tra le parti sono in fase avanzata e la chiusura dell'operazione è a un passo. Dopo essere stato soltanto sfiorato dalla Lazio nel 2023, Sow è quindi pronto a vivere la sua prima esperienza nel campionato italiano.