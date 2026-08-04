WOMEN | Calciomercato Lazio, due attaccanti nel mirino: di chi si tratta

Daniela Belmonte, giornalista di InDivisa, è intervenuta ai microfoni di Radiosei facendo un punto sulla Lazio Women. A proposito di mercato, ha confermato l'interesse dei biancocelesti per una giocatrice della Juve: "La Lazio aspetta in realtà un gran colpo: sta facendo di tutto per prendere un grande acquisto che è quello di Michela Cambiaghi. Lei ha un livello di valutazione molto elevato rispetto a quello che è il budget della Lazio. Il suo valore, rispetto a quando è arrivata alla Juventus lo scorso anno, è aumentato, raddoppiato addirittura. Stiamo parlando 120mila euro e quindi sarebbe un acquisto molto importante".

"La Lazio dovrà convincersi se vuole davvero puntare su di lei e alzare un po' l'asticella anche dal punto di vista economico. È un'ottima sostituta di Martina Piemonte, lei merita di giocare, merita più spazio che alla Juve in questo momento non ha nonostante in amichevole il nuovo tecnico Guerrero l'abbia fatta giocare un po'. È ovvio che, anche in vista di altri acquisti della Juventus, il suo spazio lì potrebbe essere molto ridotto. Sarebbe molto importante se trovasse una squadra adatta per farla giocare".

Poi, su altri obiettivi, la giornalista ha aggiunto: "Alla Lazio dovrebbe esserci anche l'approdo ufficiale di Bragonzi in questi giorni, ma è da vedere perché si sta decidendo nel dettaglio questa situazione anche in virtù di Cambiaghi. C'è da vedere quindi se la Lazio vuole tentare il tutto per tutto, se vuole davvero puntare a poco più della salvezza o ad un attacco migliore rispetto a quello che ha oggi. Se è da monitorare? Si, perché l'intenzione c'è tutta però comunque stiamo parlando di un ingaggio molto importante che, giustamente, la Juventus e la giocatrice pretendono".

Infine, su chi potrebbe essere l'acquisto più funzionale, ha dichiarato: "In realtà ne ho due, però sono da vedere. Una è Sciabica e l'altra è Macarena Portales che è una giocatrice a livello caratteriale molto simile a Martina Piemonte e Grassadonia è molto bravo a tenere testa a giocatrici del genere e a farle rendere al meglio. Piemonte l'anno scorso è migliorata tanto, quindi io penso che lei sia un'altra pedina che Grassadonia possa far migliorare ancora".

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