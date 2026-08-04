Lazio, i gol non bastano: Ratkov non convince Gattuso. Ora serve altro

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RASSEGNA STAMPA - I quattro gol in quattro partite servono a poco o nulla. Gattuso è stato chiaro: serve un altro attaccante. Non c'è Ratkov che tenga, che si è svegliato sotto porta dopo il clamoroso errore contro la Primavera. Come riportato da Il Messaggero, infatti, le sue reti sono arrivate troppo tardi e ora sarebbe più in bilico che mai.

"Ratkov ha caratteristiche che mi piacciono molto. È un ragazzo che l'anno scorso ha giocato poco, a livello mentale deve recuperare", ha dichiarato il tecnico della Lazio dopo l'amichevole contro l'Ascoli. Secondo il quotidiano, questa sarebbe una velata bocciatura del serbo, nonostante l'ultimo gol segnato proprio al Del Duca

Anche perché Gattuso guarda ad altri profili come centravanti. L'ideale sarebbe Gimenez del Milan, ma difficilmente arriverà prima degli ultimi giorni di mercato. E soprattutto in prestito, non a titolo definitivo. In quel ruolo c'è anche Dia, ma il tecnico lo vede più da sotto punta (in stile Baroni) che da unico riferimento offensivo. Resta quindi Ratkov, ma non basta. Serve di più, per i gol è troppo tardi.