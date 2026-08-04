Calciomercato Lazio | Gimenez, si attende: solo una formula è possibile

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RASSEGNA STAMPA - Gattuso aspetta due rinforzi dal mercato: "Arriveranno un attaccante e un difensore centrale", ha dichiarato dopo l'ultima amichevole contro l'Ascoli. Per il reparto offensivo, il profilo ideale è quello di Santiago Gimenez. Anche perché il tecnico vuole un giocatore pronto, per questo la Lazio continua a temporeggiare e ad attendere l'occasione.

Come riportato da Il Messaggero, per il messicano serve pazienza. Il Milan, infatti, dovrebbe aprire alla cessione in prestito per lasciarlo sbarcare a Formello: i costi del cartellino sono troppo elevati, l'unica formula possibile è quella del trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Impossibile pensare che possa arrivare in maniera definitiva in biancoceleste.

La Lazio sta portando avanti i contatti con l'agente per provare a sbloccare la situazione. Al Milan Gimenez è chiuso dal nuovo acquisto Goncalo Ramos, su richiesta di Amorim. Per questo il messicano potrebbe andare via. E su di lui c'è soprattutto il pressing del Porto, a cui il club di Formello deve stare molto attento.