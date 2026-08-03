Lazio - Ostiamare, le probabili formazioni: Gattuso riflette sulle scelte

La Lazio ospita l'Ostiamare di De Rossi a Formello per la penultima amichevole dell'estate, in programma mercoledì 5 agosto alle ore 18. Dopo i due test consecutivi contro Avellino e Ascoli, Gattuso continuerà a far ruotare la squadra. Ma non avrà a disposizione Patric, Gigot, Nuno Tavares, Pellegrini, Isaksen e Cataldi. Di fronte a Mandas in porta, potrebbero prendere posto Marusic e Bordon al centro, con Floriani Mussolini e Pedraza come terzini. Più indietro Doekhi e Provstgaard, ma ha possibilità anche Romagnoli. A centrocampo potrebbero essere impiegati Belahyane e Przyborek davanti alla difesa, per far rifiatare Rovella, Taylor e Dele-Bashiru. Sulla trequarti, dietro a uno tra Artistico e Ratkov come centravanti, potrebbero muoversi Cancellieri, Dia e Serra.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Marusic, Bordon, Pedraza; Przyborek, Belahyane; Cancellieri, Dia, Serra; Artistico. A disp.: Motta, Renzetti, Romagnoli, Doekhi, Provstgaard, Bordon, Lazzari, Rovella, Taylor, Dele-Bashiru, Galassi, Farcomeni, Noslin, Zaccagni, Sana Fernandes, Ratkov. All.: Gattuso.

OSTIAMARE (4-3-3): Vertua, Castaldo, Vianni, Spinosa, Brosco, Badje, Buono, Donsah, Greco, Carbone, Tesauro. A disp.: Morlupo, Fabiano, Mohamed, Korosa, Piroli, Giordani, Menichelli, Vagnoni, Gerbaudo, Taglieri, Marrali, Galastri, Ferrari, Nappa, Prette. All.: D'Antoni