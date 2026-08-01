Lazio, Gattuso non cambia idea: il messaggio alla società dopo l’Avellino

Lavorare con quanto si ha a disposizione, ma anche spingere sull’acceleratore per cercare di portare nuovi giocatori a Formello. È chiaro il pensiero di Gennaro Gattuso, che dopo avere esposto le sue idee a Fabiani e Lotito le ha ribadite anche ai microfoni dei canali del club dopo la gara tra Lazio e Avellino. Questo il suo messaggio senza giri di parole: “È normale che va alzato il livello e qualcosa ci manca”.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele