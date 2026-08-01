Cronaca Roma | Rapina shock a un'anziana: trascinata per metri

Momenti di pura tensione e violenza a Roma, dove un'anziana è rimasta vittima di un brutale tentativo di rapina aggravata. Due uomini, a bordo di una motocicletta, avrebbero raggiunto la vittima alle spalle con l'obiettivo di strapparle di dosso la borsa. Di fronte alla resistenza opposta dalla donna, i malviventi non hanno desistito: l'hanno infatti agganciata e trascinata sull'asfalto per diversi metri, tentando con la forza di vincere ogni opposizione prima di darsi alla fuga a mani vuote.

A causa delle lesioni riportate durante l'aggressione, la donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Addolorata, dove i medici le hanno riscontrato traumi giudicati guaribili con una prognosi di cinque giorni.

Le indagini, scattate subito dopo i fatti, si sono concentrate sull'analisi meticolosa dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area. Gli accertamenti rapidi condotti dagli investigatori hanno permesso, nel giro di poche ore, di risalire alla targa e ai movimenti della motocicletta utilizzata per il colpo, consentendo inoltre di rintracciare e sequestrare i caschi indossati dai rapinatori durante l'agguato.

Per i due sospettati, entrambi cittadini romani di 45 e 34 anni, è scattato immediatamente il fermo di polizia con la grave accusa di tentata rapina. Gli indagati sono stati successivamente associati alla casa circondariale di Regina Coeli a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il Giudice per le Indagini Preliminari ha provveduto a disporre nei loro confronti un'apposita misura cautelare.