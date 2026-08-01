Calciomercato Lazio | Tavares in uscita: la società ascolterà offerte
01.08.2026 12:15 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Si aspettano notizie (e offerte) per Nuno Tavares. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la speranza della Lazio è che si muova qualcosa dall'estero, il club biancoceleste è pronto ad ascoltare offerte che partano da 20 milioni di euro, poi da limare. Anche perché nel ruolo c'è concorrenza, Pedraza sta già dimostrando il suo valore in quel ruolo e sta scalando le gerarchie.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.