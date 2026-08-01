Lazio | Incontro con l'agente Riso a Formello: due nomi sul tavolo

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio lavora su più tavoli, si guarda intorno e cerca le occasioni giuste per rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso. Proprio in quest'ottica va inquadrato l'incontro che c'è stato giovedì a Formello tra la società biancoceleste e l'agente Beppe Riso.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, l'incontro sarebbe servito per discutere soprattutto di due nomi gestiti da Riso e che interessano alla Lazio: Andrea Pinamonti del Sassuolo e Marco Brescianini della Fiorentina.

Il primo ha ancora un anno di contratto, la richiesta è di 15 milioni ma con il tempo che passa i neroverdi potrebbero ammorbidire le loro richieste per evitare di perderlo a parametro zero; il secondo, invece, è il primo obiettivo a centrocampo.