Lazio, Agostinelli: "Mercato? Qualcosa si farà. Di Gattuso mi piace..."

L'ex calciatore della Lazio Andrea Agostinelli ha parlato ai microfoni di Radiosei del carattere di Gennaro Gattuso, delle difficoltà sul mercato e dell'unica possibilità di svolta: la cessione del club. Di seguito le sue parole.

“Gattuso ha il suo carattere, la cosa che mi piace molto è il fatto che lui non subisca condizionamenti dall’esterno e questo è molto importante. Soprattutto per la gestione del gruppo e la questione Taylor lo dimostra. La prima cosa che valuta un giocatore è il tuo comportamento che il tecnico ha con il giocatore più importante. È la base dei rapporti con il gruppo, anche se poi è chiaro che ci siano delle eccezioni.

Il mercato della Lazio dimostra quanto sia dura. Qualcosa si farà, ma servirà tempo. Rispetto all’attuale probabile undici ad oggi, parliamo di un valore di squadra che passa dal nono posto della scorsa stagione all’undicesimo-dodicesimo. Ad oggi la Lazio è più debole della scorsa stagione, poi mi auguro che parta bene e sappia smentirmi.

Sono sempre più convinto che ormai, l’unica svolta reale, possa arrivare solo dalla vendita del club ed il passaggio di proprietà. Quando non hai risorse devi aspettare l’ultimo giorno, il prestito ed un pizzico di fortuna. La realtà è questa, la gente lo sa e non sta neanche più aspettando notizie dal mercato”.